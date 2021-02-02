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Общество. Новости

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Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года

ФСИН требует заменить условный срок Навальному на 3,5 года колонии

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Столичное управление ФСИН требует отменить условный срок по делу «Ив Роше» Алексею Навальному и заменить его на 3,5 года в колонии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Прошу суд отменить условное осуждение Навального А.А., приговоренного Замоскворецким судом к условному наказанию на срок 3 года 6 месяцев», — заявил представитель ФСИН на заседании.

Он добавил, что Навальный семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию, ему были вынесены пять предупреждений о возможности замены условного срока на реальный.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене вида наказания Навальному из-за систематических нарушений обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока — 29 декабря 2020 года.

18 июля 2013 г. Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к 5 годам лишения свободы по делу «Кировлеса». 16 октября того же года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 годам условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.

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