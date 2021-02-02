Председатель Симоновского суда Москвы Детишин подал в отставку

В Москве председатель Симоновского суда Вячеслав Детишин подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

На заседании коллегии от 28 января он подал письменное заявление с просьбой прекратить свои полномочия с 1 марта 2021 года.

Однако текст заседания пока не был опубликован.

Днем ранее Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает вопрос замены Алексею Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».