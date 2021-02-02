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Общество. Новости

Юрист предположил, чем закончится суд над Навальным

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Суд заменит Алексею Навальному условный срок на реальный, считает замглавы Аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

«С позиции законодательства решение суда о замене условного срока должно быть принято. Однако, конечно, российские и зарубежные сторонники Навального любое не соответствующее их ожиданиям решение попытаются выставить как политическое», — сказал он «Газете.Ru».

Несмотря на законные основания изменить меру пресечения на суд может быть оказано давление, считает Липин.

«Ст. 74 УК РФ говорит о том, что суд может отменить условное осуждение в подобной ситуации. Однако стоит обратить внимание на то, что на суд оказывается огромное давление как внутри страны, так и со стороны представителей заинтересованных иностранных государств», — пояснил он.

Чтобы избежать злоупотреблений в будущем, суду следует показать, что перед законом все равны, считает эксперт.

«Сила российского закона работает независимо от того, что по этому поводу думают отдельные политические круги и зарубежные страны. Думаю, что если бы фамилия лица, в отношении которого рассматривается ходатайство ФСИН, была не Навальный, а, скажем, Иванов, то многие бы удивились, чем гражданин, который уклоняется от регистрации, совершает административные правонарушения и является завсегдатаем спецприемников, лучше других 15 тыс. осужденных условно соотечественников», — заключил юрист.

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