Захарова назвала вмешательством в дела РФ присутствие иностранных послов в суде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные о присутствии иностранных дипломатов на заседании суда по делу Алексея Навального. Об этом она написала в своем Facebook.

Она отметила, что данный факт является вмешательством во внутренние дела российской стороны. По ее словам, это символизирует саморазоблачение попыток западных стран сдерживать Россию.

«Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории – отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придется», — написала Захарова.

По ее словам, традиционно иностранные послы могут принять участие в заседании для поддержки своих граждан. Она подчеркнула, что «даже если западники рассматривают Навального как «своего», он по-прежнему является российским гражданином.

Ранее на заседание по делу Навального пришли около 20 сотрудников посольств.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене вида наказания Навальному из-за систематических нарушений обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока — 29 декабря 2020 года.

18 июля 2013 г. Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к 5 годам лишения свободы по делу «Кировлеса». 16 октября того же года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 годам условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.