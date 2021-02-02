Песков: необходимо проверить факты длительного задержания участников незаконных акций

Правоохранительные органы должны проверить факты длительного задержания участников несанкционированных акций в Москве 31 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле ознакомились с сообщения СМИ относительно этих задержаний.

«Мы также не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД видят эти сообщения. Тут опять же нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры», — сказал он.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что этими проверками должно заняться Министерство внутренних дел. При этом он не исключил, что надзорные органы останутся в стороне, поскольку, по его словам, «все видят эти сообщения СМИ».

«Это повод, чтобы конкретные факты проверить, насколько они соответствуют действительности, безусловно, это должно быть проверено», — резюмировал Песков.

Ранее с Telegram-каналах появилась информация, что задержанные на несанкционированной акции в Москве 31 января пожаловались, что их не выпускают из автозака.