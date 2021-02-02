Лавров: у РФ есть основания полагать, что ситуация с Навальным — инсценировка

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у России есть основания полагать, что ситуация с Алексеем Навальным является инсценировкой со стороны западных стран, в том числе Германии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал в рамках пресс-конференции с шведской коллегой Анн Линде в Москве.

По его словам, немецкая сторона до сих пор не предоставила данные по его отравлению.

«Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: «Я вам ничего не скажу, потому что это секретно» или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — подчеркнул Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия ждет от Швеции транспарентности и честности в ситуации с Навальным.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, следит ли глава государства за судебным процессом над Алексеем Навальным.