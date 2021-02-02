В школе-интернате в Томской области отравились 30 детей

В Томской области 30 детей госпитализировали после отравления в школе-интернате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Бакчарского района Сергея Реверу.

«Это Крыловская вспомогательная школа с круглосуточным пребыванием детей. Там 56 воспитанников обучается с отклонениями в здоровье. Произошло пищевое отравление, предположительно псевдотуберкулез, который переносится с грызунами», — рассказал он.

Изначально на недомогание пожаловались 17 детей, однако потом число отравившихся выросло до 30. У заболевших наблюдаются сыпь, зуд и нарушение пищеварения. Все пострадавшие были госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести.

В интернате работают сотрудники Роспотребнадзора и следственного комитета. Областной прокуратурой организована проверка.

Ранее 29 детей отравились после обеда в одной из школ Краснодарского края.