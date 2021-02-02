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Председатель Симоновского суда Детишин Вячеслав Петрович Председатель Симоновского суда Детишин Вячеслав Петрович

Стала известна причина отставки председателя Симоновского суда Москвы

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Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин покинул свой пост из-за истечения срока своих полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«Детишин подал обычное заявление по истечению срока своих полномочий, которые истекают в марте», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Детишин был назначен на должность председателя суда 16 марта 2015 года, в текущем году истекает шестилетний срок. Источник также подчеркнул, что к рассмотрению дела Алексея Навального это не имеет никакого отношения.

28 января Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрела письменное заявление Вячеслава Детишина о прекращении полномочий с 1 марта 2021 года. Об этом стало известно во вторник, 2 февраля.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает вопрос замены Алексею Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». В пресс-службе суда уточнили, что такой формат выбран, чтобы на нем смогло присутствовать большее число журналистов.

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