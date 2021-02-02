Во Франции мужчина с саблей напал на полицейского

Житель французского города Нант напал с саблей на полицейского и ранил его. Об этом информирует газета Figaro со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что правоохранители пытались предотвратить ссору между супругами. Когда они прибыли на место инцидента, мужчина, вооруженный, предположительно, средневековым клинком, ранил одного из полицейских в бедро и пах.

Инцидент произошел в субботу, 30 января. Полиция установила, что нападавший находился под воздействием наркотических веществ. Во вторник, 2 февраля, мужчина предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что в Нальчике мужчина напал на полицейских с камнем и маникюрной пилкой.