В Самаре школьник облил антисептиком куртку одноклассницы и поджег

В Самаре школьник облил куртку одноклассницы и поджег ее, говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

Инцидент произошел 25 января после уроков на территории вне школы. Учащийся облил антисептиком куртку девочки и поджег, в результате была повреждена одежда, сама школьница на пострадала.

Отмечается, что конфликт между детьми случился на почве успеваемости.

По факту произошедшего надзорное ведомство начало проверку, в ходе которой «будет дана оценка действиям должностных лиц школы, ответственных за урегулирование конфликтов детей и обеспечение их безопасности».

Кроме того, по заявлению родителей девочки доследственную проверку организовала полиция.

Ранее в Новосибирской области подросток сжег школу.