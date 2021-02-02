В ОНК назвали число задержанных возле Мосгорсуда, где проходит слушание по делу Навального

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что возле здания Мосгорсуда, где проходит заседание по делу Алексея Навального, задержаны более 230 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, у Мосгорсуда задержали уже более 230 человек», — сказал Мельников.

При этом, по данным агентства, возле здания суда на данный момент спокойная обстановка. СМИ уточняет, что на территорию суда никого не пускают. Однако в нескольких метрах находится группа из 20 человек.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России есть основания полагать, что ситуация с Алексеем Навальным является инсценировкой.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене вида наказания Навальному из-за систематических нарушений обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока — 29 декабря 2020 года. По данным федеральной службы исполнения наказаний, Навальный семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 годам условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.