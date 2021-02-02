В российских школах появятся советники-воспитатели

Во всех регионах России к следующему году могут провести конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Об этом информирует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Отмечается, что в текущем году конкурс на должность организуют в 10 пилотных регионах. Курировать данный проект будет Российское движение школьников.

Как уточнил министр, советники-воспитатели начнут работать в школах с 1 марта в Брянской, Вологодской, Нижегородской, Калининградской, Омской, Тюменской, Сахалинской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае и в Севастополе.

По мнению Кравцова, советники-воспитатели помогут предотвратить возможность оказания деструктивного влияния на школьников. Участвовать в проекте смогут действующие педагоги и студенты педагогических вузов начиная с четвертого курса.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что власти введут новую должность советника директора по воспитательной работе в школах в 10 регионах России с марта 2021 года.