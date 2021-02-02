Педагог из Ростовской области стал учителем 2020 года

В России назвали победителя в конкурсе «Учитель года России-2020». Об этом сообщает РИА «Новости».

Им стал преподаватель математики из Ростовской области Михаил Гуров, который получил хрустального пеликана в качестве памятного знака.

Подведение итогов конкурса, в котором принимали участие 85 учителей, состоялось в Волгограде. При этом в финале оказались пять преподавателей.

Имя победителя объявлял ректор МГУ и член жюри конкурса Виктор Садовничий.

Ранее россияне перечислили самые благородные профессии, среди которых оказалась специальность учитель.