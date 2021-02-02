Синоптик рассказал о погоде весной в Москве

Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус дал прогноз погоды на весну. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, весенняя погода придет в столицу в конце марта.

Он добавил, что осадки в три месяца весны ожидаются в пределах нормы.

Синоптик подчеркнул, что в марте средний температурный показатель ожидается на уровне -2,2°С, в апреле — +5,8°С, в мае — +13,1°С.

Леус отметил, что в мае прогнозируется температура воздуха может превысить норму.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.