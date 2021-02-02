Сурок Фил из США предсказал позднюю весну

В американском городе Панксатони, штата Пенсильвания сурок по кличке Фил «спрогнозировал» позднюю весну 2021 года. Об этом сообщается на сайте местного «Клуба сурка».

Утром 2 февраля его достали из норы на холме Гобблер-Ноб. Согласно традиции, если животное испугается своей тени и прячется в нору, то зима продлится еще долгое время.

При этом если сурок не видит своей тени, то весна будет ранней.

Результаты прогноза в прямой трансляции на сайте озвучил Джефф Ланди, президент так называемого Внутреннего круга, объединяющего местных жителей, которые соблюдают данный обычай.

Ранее синоптик рассказал москвичам, какая погода ожидается в столице весной.