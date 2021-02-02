В Ленобласти закончились запасы вакцины от коронавируса

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в регионе закончилась вакцина от коронавируса.

По его словам, в области был закончен первый этап вакцинации, в ходе которого были использованы все 10 тысяч доз вакцины. Граждане могут поставить прививки в 29 отделениях и 20 подготовленных для этого автомобилях.

«У нас сегодня только одна проблема – у нас нет вакцин. К сожалению, нам сорвали график получения вакцин на прошлой неделе и на этой неделе. Мы рассчитываем, что со следующей недели мы начнем получать вакцину», — сказал Дрозденко в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что регион готов к вакцинации на 100%.

Ранее у россиян появилась возможность записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг.