Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Путин оценил влияние коронавируса на российское образование

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российское образование достойно проходит все испытания, связанные с коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА «Новости».

«Не все было гладко и идеально, но в целом наша система образования, вообще наша страна, на всех уровнях через испытания проходит достойно», — сказал Путин.

По его словам, школы справились с трудностями благодаря оснащению, технологиям и ресурсам, появившимся в последние годы.

Ранее глава государства пообещал, что не менее 60% выпускников смогут попасть на бюджет в вузах.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.