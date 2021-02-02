Путин оценил влияние коронавируса на российское образование

Российское образование достойно проходит все испытания, связанные с коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА «Новости».

«Не все было гладко и идеально, но в целом наша система образования, вообще наша страна, на всех уровнях через испытания проходит достойно», — сказал Путин.

По его словам, школы справились с трудностями благодаря оснащению, технологиям и ресурсам, появившимся в последние годы.

Ранее глава государства пообещал, что не менее 60% выпускников смогут попасть на бюджет в вузах.