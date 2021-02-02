Гинцбург: «Спутник V» сможет защитить от коронавируса минимум на два года

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассчитывает, что вакцина «Спутник V» сможет защищать от коронавируса больше двух лет, передает ТАСС.

«У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия вакцинного препарата, созданного на данной платформе, будет не несколько месяцев, и даже не год, а по крайней мере два года и более», — сказал он, добавив, что срок действия вакцины является предметом дальнейшего исследования.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V» прошла III фазу испытаний.