Навальный потребовал в суде своего немедленного освобождения

Алексей Навальный назвал происходящее на заседании суда несоответствием закону и потребовал своего немедленного освобождения, передает РИА «Новости».

«Я не признаю все это представление, оно лживо, не соответствует закону, я требую своего немедленного освобождения, я закончил», — сказал он.

Во вторник в здании Мосгорсуда проходит выездное заседание Симоновского районного суда Москвы по делу »Ив Роше». В суде рассматривают вопрос о замене условного срока Навальному на реальный.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.