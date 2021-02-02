Пациенты устроили драку со стрельбой в крымской больнице

В Феодосии пациенты больницы устроили драку со стрельбой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

«В полицию поступила информация о конфликте, возникшем между двумя мужчинами в одном из медицинских учреждений Феодосии. Конфликт перерос в драку, оба участника получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из участников драки открыл стрельбу из травматического пистолета.

По факту произошедшего полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее посетитель больницы напал на детского врача в Петербурге.