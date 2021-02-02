Путин раскритиковал использование слова «элитный» в названиях школ

Президент России Владимир Путин раскритиковал использование слов «элитный» и «элитарный» в названиях учебных заведений, потому что это «не радует ухо нормального человека». Об этом пишет РИА «Новости».

Общаясь с лауреатами конкурса «Учитель года», президент обратил внимание на название лицея в Ростовской области, где преподает математику победитель соревнования Михаил Гуров — Лицей классического элитарного образования.

По словам Путина, не вызывает сомнений, что лицей дает детям образование хорошего уровня.

«Но меня всегда смущают такие слова «элитный», «элитарный». Почему нельзя «Лицей классического образования»? Кто у вас придумывает такие названия сложные, которые не радуют ухо нормального человека?» — сказал президент.

Глава государства отметил, что такое название может привлекать родителей, «у которых денежки есть, которые могут заплатить».

Ранее Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики.