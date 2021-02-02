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Общество. Новости

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Эксперты ВОЗ посетят Уханьский институт вирусологии

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Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 3 февраля посетит Уханьский институт вирусологии. Об этом сообщает телеканал CGTN.

«Во вторник команда Китая и ВОЗ провели встречи лицом к лицу. Согласно плану, в среду они посетят Уханьский институт вирусологии», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, эксперты ВОЗ побывают в государственной лаборатории биобезопасности, где обсудят усилия по противодействию эпидемии, а также международное сотрудничество.

Ранее независимая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагированию заявила, что Китай мог бы быстрее принять меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. По мнению экспертов, глобальному распространению эпидемии поспособствовало то, что ее скрывали в первые дни.

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