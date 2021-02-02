Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Вакцина &laquo;Спутник V&raquo; (&laquo;Гам-КОВИД-Вак&raquo;) в пункте вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Вакцина &laquo;Спутник V&raquo; (&laquo;Гам-КОВИД-Вак&raquo;) в пункте вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года

Россия обеспечит 700 млн человек «Спутником V» в 2021 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Россия обеспечит вакциной «Спутник V» около 700 млн человек в 2021 году. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью RT.

«Есть некоторые ограничения по производству, поэтому в этом году, скорее всего, сможем обеспечить вакциной только около 700 млн человек», — сказал Дмитриев.

Ранее Дмитриев рассказал, что Индия станет одним из ключевых центров производства «Спутника V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.