Мурашко прокомментировал публикацию о «Спутнике V» в Lancet

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что публикация о вакцине «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet показывает, что существует глобальный интерес к российскому препарату, передает ТАСС.

По его словам, The Lancet является одним из ведущих медицинских рецензируемых журналов мира. Публикация в нем также говорит о высочайшем качестве исследования вакцины.

Мурашко добавил, что россияне имеют возможность привиться одним из лучших препаратов от коронавируса.

Ранее в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.