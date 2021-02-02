Сотрудники ФБР получили ранения в перестрелке при попытке обыска

Сотрудники американского Федерального бюро расследований (ФБР) получили ранения в ходе перестрелки в городе Санрайз, штат Флорида. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации телеканала, злоумышленник забаррикадировался и открыл огонь после того, как сотрудники ведомства и другие правоохранители предъявили ордер на обыск.

CNN не располагает данными о том, сколько офицеров пострадали в перестрелке. Однако есть сведения, что некоторые из них получили травмы, несовместимые с жизнью.

Издание Miami Herald со ссылкой на свои источники сообщило, что один из сотрудников ФБР погиб, пятеро получили ранения. Обыск, по данным СМИ, был связан с делом о детской порнографии.