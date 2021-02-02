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Общество. Новости

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Задержания у здания Мосгорсуда перед началом заседания по делу Алексея Навального, 2 февраля 2021 года Задержания у здания Мосгорсуда перед началом заседания по делу Алексея Навального, 2 февраля 2021 года

Омбудсмен сообщила о задержанных несовершеннолетних у Мосгорсуда

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Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила, что около здания Мосгорсуда задержали восемь несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы знаем, что дети задержаны, нам известно о восьми задержанных, но эта цифра не точная. Для подтверждения отправили запрос в правоохранительные органы», — сказала Ярославская. Он добавила, что ситуация контролируется.

В Мосгорсуде во вторник проходит выездное слушание Симоновского столичного суда по делу Алексея Навального. В суде рассматривают вопрос о замене условного срока Навальному на реальный в рамках дела »Ив Роше».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.

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