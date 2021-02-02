На северо-западе Москвы сорвался лифт с ребенком

На северо-западе Москвы в жилом доме сорвалась кабина лифта с ребенком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Ангелов переулок, 8. «В жилом доме сорвалась кабина лифта, в результате пострадал ребенок, который находился внутри», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, у ребенка есть переломы, он госпитализирован.

Обстоятельства происшествия и его причины устанавливаются.

Ранее сообщалось о падении лифта с пассажирами в жилом доме в Красноярске. В момент ЧП в кабине лифта находились три женщины и ребенок.