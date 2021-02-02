Замена судьи по делу Навального могла произойти из-за давления на неё

Замена судьи Юлии Окуневой при рассмотрении дела о замене Алексею Навальному условного срока на реальный могла произойти из-за оказания давления на неё до процесса со стороны СМИ, пишет «Лайф»

Отмечается, что это связано с тем, что родственники судьи работают во ФСИН.

Стоит отметить, что публикация в The Insider была сделана ещё 12 января 2021 года. В ней авторы приводят данные о судье и её родственниках, в том числе о принадлежащем им имуществе.

Таким образом, нарушена статья 294 УК РФ, согласно которой вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия является уголовным преступлением.

А также нарушена статья 137 УК РФ о незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространении этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ.