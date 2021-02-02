Директор объяснила слово «элитарный» в названии лицея после критики Путина

Слово «элитарный» в названии ростовского лицея означает, что в школе учится интеллектуальная элита, готовая служить Отечеству. Об этом рассказала директор учебного заведения Наталья Логунова, пишет ТАСС.

«В данном случае элитарное — это заведение, которое воспитывает и выпускает интеллектуальную элиту. Это интеллигентные, умные, образованные дети, которые готовы служить своему Отечеству», — сказала Логунова.

По ее мнению, под словом «элитный» часто понимают богатство, но здесь речь идет о другом.

Логунова также подчеркнула, что школа не будет менять название, потому что оно является узнаваемым в городе.

Ранее учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров выиграл в конкурсе «Учитель года - 2020». Общаясь с лауреатами, российский президент Владимир Путин раскритиковал слово «элитарный» в названии лицея.