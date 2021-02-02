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Общество. Новости

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Глава Северной Осетии привился от коронавируса

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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров привился от коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров принял участие в массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед прививкой Битаров прошел медицинский осмотр.

В Северной Осетии коронавирусом заразился 14 571, выздоровели 13 006, скончались 118 человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что серьезных осложнений у испытывающих вакцину от коронавируса «Спутник V» в ходе III фазы испытаний обнаружено не было.

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