Глава Симоновского суда сообщил, что решил уйти в отставку еще в прошлом году

Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин рассказал, что принял решение уйти в отставку еще в конце 2020 года, передает ТАСС.

Он отметил, что публикации СМИ о связи этого решения с делом Алексея Навального не соответствуют действительности.

«Должен подчеркнуть, что это не связанные между собой события», — сказал Детишин.

Он пояснил, что подал заявление об отставке 15 января, так как его полномочия на посту председателя суда истекают в марте 2021 года.

По его словам, заявление было удовлетворено 28 января, но до 1 марта Детишин остается главой Симоновского суда.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает вопрос замены Алексею Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». ФСИН требует заменить условный срок на 3,5 года колонии.