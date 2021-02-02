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Общество. Новости

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Председатель Симоновского суда Детишин Вячеслав Петрович Председатель Симоновского суда Детишин Вячеслав Петрович

Глава Симоновского суда сообщил, что решил уйти в отставку еще в прошлом году

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Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин рассказал, что принял решение уйти в отставку еще в конце 2020 года, передает ТАСС.

Он отметил, что публикации СМИ о связи этого решения с делом Алексея Навального не соответствуют действительности.

«Должен подчеркнуть, что это не связанные между собой события», — сказал Детишин.

Он пояснил, что подал заявление об отставке 15 января, так как его полномочия на посту председателя суда истекают в марте 2021 года.

По его словам, заявление было удовлетворено 28 января, но до 1 марта Детишин остается главой Симоновского суда.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает вопрос замены Алексею Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». ФСИН требует заменить условный срок на 3,5 года колонии.

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