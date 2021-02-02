Меркель назвала «хорошими» данные по «Спутнику V»

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине против коронавируса «Спутник V», которые ранее опубликовал журнал Lancet. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине», — сказала Меркель.

По ее словам, Евросоюз сердечно приветствует любую вакцину, но допустит к использованию только те, которые предоставят необходимую информацию агентству.

Ранее в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.