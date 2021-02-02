Навальному зачли в срок домашний арест

Суд зачел в срок Алексея Навального время под домашним арестом, передает РИА «Новости».

Таким образом, если защите не удастся оспорить замену условного срока на реальный, Навальный проведет в колонии общего режима меньше 3,5 года.

«Зачесть время, проведенное Навальным под домашним арестом, в срок отбывания наказания по расчету «день в день», — объявила судья Наталья Репникова.

Как ранее заявила защита Навального, по делу »Ив Роше» он провел под домашним арестом 12 месяцев.

Суд отменил условный срок Алексея Навального по делу »Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.

Как стало известно, московское управление Федеральной службы исполнения наказаний 29 декабря 2020 года объявило Навального в федеральный розыск. В ведомстве пояснили, что он не отмечался по делу «Ив Роше», по которому получил условный срок. При этом ФСИН со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet заявляет, что Навальный был выписан из немецкой клиники 20 сентября 2020 года, а уведомление о прохождении амбулаторного лечения направил в ведомство только через месяц, тем самым нарушив закон.