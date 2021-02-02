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Общество. Новости

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За ненадлежащий контроль за Навальным суд вынес частное постановление инспектору ФСИН

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Симоновский суд Москвы вынес частное постановление в адрес инспектора ФСИН, надзиравшего за соблюдением правил условного осуждения основателем Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению прокуратуры, инспектор плохо справился со своей работой по контролю за осужденным.

«Обратить внимание начальника филиала на допущенные нарушения», — говорится в сообщении.

Ранее прокурор Екатерина Фролова сообщила, что во время испытательного срока основателя Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алексея Навального ФСИН ненадлежащим образом надзирала за ним, по этой причине суд должен вынести частное представление главе уголовно-исполнительной инспекции.

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