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Общество. Новости

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Юлия Навальная около здания Мосгорсуда перед началом заседания по делу Алексея Навального, 2 февраля 2021 года Юлия Навальная около здания Мосгорсуда перед началом заседания по делу Алексея Навального, 2 февраля 2021 года

Юлия Навальная заплакала на оглашении приговора по делу мужа

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Юлия Навальная заплакала, когда ее мужу Алексею зачитывали обвинительный приговор. Об этом пишет РИА «Новости».

В свою очередь, Алексей Навальный перестал улыбаться.

Симоновский суд Москвы заменил условный срок по делу »Ив Роше» на 3,5 года в колонии общего режима. Суд зачел в срок Алексея Навального время под домашним арестом. Таким образом, если защите не удастся оспорить замену условного срока на реальный, Навальный проведет в колонии общего режима меньше 3,5 года.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.

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