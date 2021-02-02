Навальный фактически проведет в колонии 2 года 8 месяцев

Алексей Навальный фактически проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев в случае вступления в силу решения о замене ему условного срока на реальный по делу »Ив Роше», передает ТАСС.

«Примерно он пробудет в колонии два года и восемь месяцев. Вычитайте еще две недели, что он провел под стражей после решения Химкинского суда», — сказала его адвокат Ольга Михайлова.

Как уточнили в суде, в срок Навального будет зачтено время, пока он находился под домашним арестом в период с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года из расчета один день под домашним арестом за один день лишения свободы.

Ранее суд отменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.