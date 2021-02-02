На Манежной площади в Москве начались задержания

В Москве на Манежной площади после оглашения приговора Алексею Навальному начались задержания. Как сообщает РИА «Новости», уже задержаны минимум три человека.

Как сообщалось, в Москве с вечера 1 февраля ограничен доступ на Красную площадь.

Кроме того, на вход и выход были закрыты станции метро «Александровский сад», «Охотный ряд» и «Площадь Революции».

Ранее стало известно, что Алексей Навальный фактически проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев в случае вступления в силу решения о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

До этого суд отменил условный срок Навального и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.