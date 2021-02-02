Навального могут этапировать в одну из колоний ЦФО

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николай Зуев заявил, что Алексея Навального, вероятно, после вступления решения суда в силу этапируют в одну из колоний Центрального федерального округа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, отметил Зуев, Навальный может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве, но это маловероятно.

Ранее суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.