Ле Пен призвала к сотрудничеству с Россией по «Спутнику V»

Лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала в Twitter сотрудничать с Москвой по российской вакцине «Спутник V».

«Давайте работать в духе взаимопонимания с Россией и не допускать, чтобы антироссийская идеология разрушила возможность вакцинировать наших граждан», — написала политик.

По ее словам, эффективность российского препарата теперь доказана.

Ранее в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».