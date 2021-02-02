В Санкт-Петербурге закрыли четыре станции метро

В Санкт-Петербурге полностью закрыты для пассажиров станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект», поезда следуют без остановок. Об этом говорится в сообщении метрополитена в Telegram.

«Станции «Невский проспект» и «Гостиный Двор» закрыты для входа и выхода пассажиров. Пересадка между станциями закрыта. Поезда следуют без остановки», — говорится в сообщении.

Также закрыты станции «Площадь Восстания» и « Маяковская»

Ранее в Москве на Манежной площади после оглашения приговора Навальному начались задержания. На вход и выход были закрыты станции метро «Александровский сад», «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Театральная».