Макрон назвал условие применения «Спутника V» во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не может распространяться на территории страны, пока российский производитель не направит заявление на регистрацию препарата в европейские органы, передает РИА «Новости».

Он в интервью телеканалу F1 высказался по поводу данных о «Спутнике V», опубликованных в медицинском журнале The Lancet. Политик отметил, что они указывают на высокую эффективность этой российской вакцины.

Как сообщало данное издание, по результатам третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» эффективность препарата составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.

Как указал Макрон, российский производитель должен отправить властям Франции разрешение о выходе на рынок. «Это нормально, это вопрос санитарной безопасности», — сказал он.

По словам французского лидера, как только это случится, российскую вакцину «в независимой манере рассмотрят с научной точки зрения» в Евросоюзе. «В зависимости от этих результатов и доказательств мы ее утвердим или нет», — отметил Макрон.

Он также подчеркнул, что решение об использовании препарата будет являться не политическим, а научным.

До этого лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала сотрудничать с Россией по вакцине «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».