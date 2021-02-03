Мексиканский регулятор одобрил экстренное использование «Спутника V»

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) Мексики выдал разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель, в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter правительства страны.

Он отметил, что теперь «появляется возможность для ввоза» данного препарата и его применения.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Накануне стало известно, что власти Мексики заключили договор на поставки в страну вакцины «Спутник V».