Китай выразил готовность сотрудничать с РФ по вакцине от COVID-19

В департаменте информации МИД КНР заявили, что Китай готов поддерживать с Россией контакт по сотрудничеству в области вакцины от коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вакцина является «важным оружием в борьбе с эпидемией».

«Китайская сторона готова поддерживать тесный контакт со всеми странами, в том числе с Россией по соответствующему сотрудничеству относительно вакцин», — отметили в министерстве.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Накануне стало известно, что производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» запустят в Китае и Бразилии.