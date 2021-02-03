В Роспотребнадзоре оценили возможность полной слепоты из-за COVID-19

Возникновение корковой слепоты после новой коронавирусной инфекции является единичным случаем, заявлять, что это связано с COVID-19, преждевременно, уверена заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Так как этот случай, по крайней мере, пока, уникален, то делать какие-либо выводы об однозначной связи этого симптома с COVID-19 нельзя», – отметила Пшеничная.

По словам эксперта, полная слепота у пациента, чей случай был описан британскими медиками, могла возникнуть из-за инсульта. Кроме того, причиной слепоты могли стать проявления энцефалопатии, которая была диагностирована у пациента до развития коронавирусной инфекции.

Ранее ученые рассказали о случаях потери зрения у пациентов с коронавирусом.