В России выявили еще 16 474 случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 16 474 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 748 (10,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки зафиксировано 526 летальных исходов, выписано после выздоровления еще 24 822 человека.

Всего на сегодняшний день в стране зафиксировали 3 901 204 человека с коронавирусом в 85 регионах, вылечились 3 365 367 человек, умерли 74 684 пациента.



Тем временем в мире обнаружено 103,8 млн заболевших коронавирусом, из них выздоровели более половины заболевших — 57,6 млн человек, число летальных исходов — 2 253 565.

Ранее ТАСС сообщал, что число привившихся от коронавируса нового типа в мире превысило число заболевших за весь период пандемии.