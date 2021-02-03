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Общество. Новости

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Москва возвращает десять COVID-больниц к обычному режиму работы

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Десять столичных больниц, перепрофилированных для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, возвращаются к обычному режиму работы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит РИА «Новости».

«С сегодняшнего дня десять стационаров на 3,2 тысячи коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе», – заявила Ракова.

Кроме того, прекращают работу временные клиники на территории 11 больниц для пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в Москве зафиксировали минимальное с 24 сентября число новых случаев коронавирусной инфекции — 1 545.

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