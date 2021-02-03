В Кремле осудили санкции против трех телеканалов на Украине

| Бернст Ю.

В Кремле осуждают санкции против трех телеканалов на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что ограничение или запрет деятельности телеканалов не соответствует международным нормам, а также общему пониманию свободы СМИ.

Он призвал ОБСЕ и другие международные организации обратить внимание на данные события.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на пять лет против оппозиционных телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK и владельца этих каналов — депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака. Пресс-секретарь Зеленского заявила, что подтверждено финансирование этих телеканалов из РФ.

Свое решение глава государства объяснил борьбой с пропагандой, мешающей стране на пути к Евросоюзу.