Песков: жесткие действия полиции на незаконных акциях протеста оправданы

| Бернст Ю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль беспокоит проведение несанкционированных протестных акций в России.

По его мнению, такая протестная активность должна жестко подавляться. Он отметил, что проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции.

«Главное — чтобы не было активности несанкционированных протестов. Это та активность, которая, безусловно, должна достаточно жестко подавляться», — сказал Песков.

Ранее Песков заявлял, что высказывать свое мнение на незаконных, нелегитимных акциях в этих целях недопустимо.