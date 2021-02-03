Пожар произошел в Научно-исследовательском кинофотоинституте в Москве

Пожар произошел в административном здании на севере Москвы, спасены пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

Как рассказал источник агентства в экстренных службах, возгорание произошло в одном из кабинетов Научно-исследовательском кинофотоинституте.

По последней информации, пожар локализован, его площадь составила 20 кв. м. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

2 февраля произошел пожар в детском доме на северо-востоке Москвы. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.