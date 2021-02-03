Песков прокомментировал публикацию о «Спутник V» в Lancet

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация о российской вакцине «Спутник V» в журнале The Lancet демонстрирует надежность и эффективность препарата, передает РИА «Новости».

«Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины», — заявил представитель Кремля.

По его словам, эта статья подтвердила оправданность ускоренной регистрации препарата в России.

Ранее в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.